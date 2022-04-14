Бывший председатель правления «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что думает об английском футболе.

Мюнхенский клуб вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» прошли в полуфинал.

«В полуфинале два английских клуба и два испанских. Это показывает нынешний статус европейского футбола. Клубы Англии очень сильны. Ничья 2:2 между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в воскресенье была лучшей игрой, которую я видел за последние пять лет», — цитирует Румменигге Kicker.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» с 74 очками занимает первое место, а «Ливерпуль» отстает на 1 очко и занимает 2-е место.