"Манчестер Юнайтед" обыграл "Перт Глори" в контрольном матче

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Перт Глори" в товарищеском матче - 2:0. В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд и Джеймс Гарнер.

Это был первый предсезонный матч манкунианцев.

Товарищеские матчи. Клубы

"Манчестер Юнайтед" – "Перт Глори" – 2:0 (0:0)

Голы: Рэшфорд, 60 (1:0). Гарнер, 85 (2:0).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Жоэл Перейра, 46), Туанзебе (Смоллинг, 46), Джоунс (Рохо, 46), Далот (Ван-Биссака, 46), Янг (Мактоминэй, 46), Матич (Гринвуд, 46), Перейра (Погба, 46), Джеймс (Шоу, 46. Гарнер, 83), Чонг (Мата, 46), Лингард (Гомеш, 46), Марсьяль (Рэшфорд, 46).

13 июля. Перт. Стадион "Оптус".