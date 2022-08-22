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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Каземиро

Алексей Еремин
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Каземиро завершил переход в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в соответствии с требованиями британской визы, сообщает пресс-служба английского клуба.

Полузащитник подписал контракт с новым клубом до июня 2026 года с возможностью продления соглашения еще на год.

«Возможность начать новый вызов в «Манчестер Юнайтед» и в АПЛ чрезвычайно захватывающая. За свою карьеру я работал со многими отличными тренерами, и, встретившись с Эриком и услышав его идеи, я не мог дождаться тесного сотрудничества с ним, его сотрудниками и моими новыми товарищами по команде в ближайшие годы», — цитирует Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» 10 августа одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:0. Вместе с мадридцами 30-летний полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/Casemiro-signs-for-Man-Utd-official-press-release-22-August-2022?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter

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Манчестер Юнайтед 2
Ливерпуль 0
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П2

29%

1.63

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19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
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Динамо 1
Спартак 0
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22%

2.36

ТБ 2.5

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1.87

ИТБ2 (1.5)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Торпедо М 0
Матч завершен

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

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ТБ 3.5

23%

2.08
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Эрик тен Хаг
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  • hottie

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    2
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    3
    		 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
    4
    		 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
    5
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    6
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    7
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