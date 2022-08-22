«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Каземиро

Каземиро завершил переход в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в соответствии с требованиями британской визы, сообщает пресс-служба английского клуба.

Полузащитник подписал контракт с новым клубом до июня 2026 года с возможностью продления соглашения еще на год.

«Возможность начать новый вызов в «Манчестер Юнайтед» и в АПЛ чрезвычайно захватывающая. За свою карьеру я работал со многими отличными тренерами, и, встретившись с Эриком и услышав его идеи, я не мог дождаться тесного сотрудничества с ним, его сотрудниками и моими новыми товарищами по команде в ближайшие годы», — цитирует Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» 10 августа одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:0. Вместе с мадридцами 30-летний полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев.