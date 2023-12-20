Матч «Борнмут» — «Лутон», остановленный из-за сердечного приступа футболиста, будет полностью переигран

Английская премьер-лига объявила о том, что матч 17-го тура АПЛ «Борнмут» — «Лутон», остановленный из-за сердечного приступа у защитника гостей Тома Локьера, будет полностью переигран.

Встречу остановили на 59-й минуте, поскольку у 29-летнего валлийца случилась остановка сердца. Футболиста удалось реанимировать.

На момент остановки счет в матче был 1:1. АПЛ приняла решение полностью провести игру заново.

Точная дата матча будет объявлена позднее.