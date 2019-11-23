«Манчестер Юнайтед» может приобрести Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». 22-летний бразилец привлек внимание главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера, который хотел бы видеть игрока в своей команде, сообщает Sky Sports.

В текущем сезоне Ришарлисон провел за «Эвертон» 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр