«Манчестер Юнайтед» может приобрести Тилеманса

«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает, что полузащита клуба больше всего нуждается в усилении, и составил список потенциальных новичков.

Отмечается, что 25-летний бельгиец входит в этот список.

В прошедшем сезоне Тилеманс забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Тилемансу проявляет «Арсенал».