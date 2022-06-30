Роналду хочет взыскать более 626 тысяч долларов с адвоката Майорги, которая обвиняла его в изнасиловании
Питер Кристиансен, адвокат нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, подал иск в американский окружной суд и просит судью Дженнифер Дорси взыскать с адвоката Лесли Марка Стовалла, представлявшего интересы Кэтрин Майорги, судебные издержки в размере более 626 тысяч долларов, сообщает Associated Press, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении редакции.
10 июня судья постановила, что адвоката необходимо наказать за недобросовестное поведение и ненадлежащее использование документов, ставших доступными в результате утечки. Дорси установила, что Стовалл «пересек границу этического поведения и с пренебрежением отнесся к правилам суда».
Дорси заявила, что полный отказ в удовлетворении иска Майорги без возможности снова обратиться в суд по этому вопросу — это достаточно суровая санкция. Также она уточнила, что поведение Стовалла причинило ущерб 37-летнему португальцу.
«Учитывая злоупотребления и вопиющие проступки адвоката, он должен нести личную ответственность за возмещение ущерба Криштиану за то, что ему пришлось защищаться от его недобросовестного поведения», — говорится в заявлении адвоката нападающего.
Он подсчитал, что гонорары адвокатов составляют от 350 до 850 долларов в час за почти 1200 часов работы.
Напомним, модель утверждала, что футболист изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.
Процесс начался в сентябре 2018 года, после того как Майорга подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009 года. Она утверждала, что получила от португальца 375 тысяч долларов за молчание. Позже нападающий признал факт передачи денег.
В октябре 2020 года Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с футболистом. Модель рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
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|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
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Ньюкасл – Нот. Форест
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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