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Сегодня, 11:19

Роналду хочет взыскать более 626 тысяч долларов с адвоката Майорги, которая обвиняла его в изнасиловании

Карен Саркисян
Корреспондент
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Питер Кристиансен, адвокат нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, подал иск в американский окружной суд и просит судью Дженнифер Дорси взыскать с адвоката Лесли Марка Стовалла, представлявшего интересы Кэтрин Майорги, судебные издержки в размере более 626 тысяч долларов, сообщает Associated Press, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

10 июня судья постановила, что адвоката необходимо наказать за недобросовестное поведение и ненадлежащее использование документов, ставших доступными в результате утечки. Дорси установила, что Стовалл «пересек границу этического поведения и с пренебрежением отнесся к правилам суда».

Дорси заявила, что полный отказ в удовлетворении иска Майорги без возможности снова обратиться в суд по этому вопросу — это достаточно суровая санкция. Также она уточнила, что поведение Стовалла причинило ущерб 37-летнему португальцу.

«Учитывая злоупотребления и вопиющие проступки адвоката, он должен нести личную ответственность за возмещение ущерба Криштиану за то, что ему пришлось защищаться от его недобросовестного поведения», — говорится в заявлении адвоката нападающего.

Он подсчитал, что гонорары адвокатов составляют от 350 до 850 долларов в час за почти 1200 часов работы.

Напомним, модель утверждала, что футболист изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.

Процесс начался в сентябре 2018 года, после того как Майорга подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009 года. Она утверждала, что получила от португальца 375 тысяч долларов за молчание. Позже нападающий признал факт передачи денег.

В октябре 2020 года Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с футболистом. Модель рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

Источник: https://apnews.com/article/entertainment-sports-soccer-lawsuits-las-vegas-8c25f387fa458d5b4b3ef5a4c9700791
Криштиану Роналду
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