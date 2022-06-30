Адебайор: «Аршавин — сумасшедший парень и хороший футболист»
Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Андрее Аршавине. По его словам, 41-летний россиянин был хорошим футболистом.
«Я знаю Андрея очень хорошо, — приводит слова Адебайора «РБ Спорт». — Аршавин — сумасшедший парень и хороший футболист. Почему сумасшедший? В период моей карьеры Андрей был немного странным. Он всегда на все соглашался, был суперспокойным человеком. Например, на вопрос: «Аршавин, заплатишь тут?» — он всегда отвечал: «Да». «Андрей, ты все понимаешь?» Аршавин: «Я все понимаю». У него никогда не было страха на лице. Ему говорили: «Андрей, ты опаздываешь», он отвечал со спокойным лицом: «Я знаю». Когда ему задавали какой-то вопрос, он коротко отвечал: «Я все понимаю».
По мнению экс-нападающего, Аршавин является очень вальяжным человеком.
«Андрей нисколько не ленивый человек, он очень вальяжный человек. Просто странно Аршавин себя вел, отвечал на все коротко, и мимика никогда не менялась. Если надо прийти в 10 утра, он придет в 10 утра, если надо все всерьез воспринимать, он будет это делать. Аршавин, который был в «Арсенале», по потенциалу — Модрич или Азар. Он хороший футболист, но нельзя его сравнивать с Месси или Роналду», — сказал он.
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 23 гола в 105 матчах за лондонский клуб.
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -