Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Андрее Аршавине. По его словам, 41-летний россиянин был хорошим футболистом.

«Я знаю Андрея очень хорошо, — приводит слова Адебайора «РБ Спорт». — Аршавин — сумасшедший парень и хороший футболист. Почему сумасшедший? В период моей карьеры Андрей был немного странным. Он всегда на все соглашался, был суперспокойным человеком. Например, на вопрос: «Аршавин, заплатишь тут?» — он всегда отвечал: «Да». «Андрей, ты все понимаешь?» Аршавин: «Я все понимаю». У него никогда не было страха на лице. Ему говорили: «Андрей, ты опаздываешь», он отвечал со спокойным лицом: «Я знаю». Когда ему задавали какой-то вопрос, он коротко отвечал: «Я все понимаю».

По мнению экс-нападающего, Аршавин является очень вальяжным человеком.

«Андрей нисколько не ленивый человек, он очень вальяжный человек. Просто странно Аршавин себя вел, отвечал на все коротко, и мимика никогда не менялась. Если надо прийти в 10 утра, он придет в 10 утра, если надо все всерьез воспринимать, он будет это делать. Аршавин, который был в «Арсенале», по потенциалу — Модрич или Азар. Он хороший футболист, но нельзя его сравнивать с Месси или Роналду», — сказал он.