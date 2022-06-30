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Адебайор: «Аршавин — сумасшедший парень и хороший футболист»

Бывший футболист «Арсенала» Адебайор назвал Аршавина сумасшедшим парнем
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Андрее Аршавине. По его словам, 41-летний россиянин был хорошим футболистом.

«Я знаю Андрея очень хорошо, — приводит слова Адебайора «РБ Спорт». — Аршавин — сумасшедший парень и хороший футболист. Почему сумасшедший? В период моей карьеры Андрей был немного странным. Он всегда на все соглашался, был суперспокойным человеком. Например, на вопрос: «Аршавин, заплатишь тут?» — он всегда отвечал: «Да». «Андрей, ты все понимаешь?» Аршавин: «Я все понимаю». У него никогда не было страха на лице. Ему говорили: «Андрей, ты опаздываешь», он отвечал со спокойным лицом: «Я знаю». Когда ему задавали какой-то вопрос, он коротко отвечал: «Я все понимаю».

По мнению экс-нападающего, Аршавин является очень вальяжным человеком.

«Андрей нисколько не ленивый человек, он очень вальяжный человек. Просто странно Аршавин себя вел, отвечал на все коротко, и мимика никогда не менялась. Если надо прийти в 10 утра, он придет в 10 утра, если надо все всерьез воспринимать, он будет это делать. Аршавин, который был в «Арсенале», по потенциалу — Модрич или Азар. Он хороший футболист, но нельзя его сравнивать с Месси или Роналду», — сказал он.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 23 гола в 105 матчах за лондонский клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-mmanue-l-adebajor-arshavin-sumasshedshij-paren/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Андрей Аршавин
Футбол
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