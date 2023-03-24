«Манчестер Юнайтед» может перехватить Жоау Феликса у «Челси»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании форварда сборной Португалии Жоау Феликса, выступающего на правах аренды за «Челси», утверждает AS.

По информации источника, манкунианцы были заинтересованы в подписании португальца еще в зимнее трансферное окно, но в итоге его арендовал «Челси». Теперь «МЮ» возобновил интерес к форварду и готов побороться за него летом, когда арендное соглашение с лондонцами подойдет к концу.

Феликс перебрался в «Челси» в январе этого года. С того момента он провел 9 матчей за клуб, в которых забил 2 мяча. Форвард продолжает принадлежать «Атлетико». Ранее сообщалось, что он оповестил мадридцев о нежелании возвращаться в клуб.