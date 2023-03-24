Озил: «Чувствую себя привилегированным, так как Венгер был моим тренером»

Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала» Месут Озил рассказал, какого было играть под руководством Арсена Венгера.

«Он был настоящим джентльменом. Всегда очень уважительно относился. Когда он ушел из клуба, чего-то не хватало. У нас были прекрасные отношения, и я чувствую себя привилегированным, так как он был моим тренером», — цитирует Озила Marca.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

22 марта 34-летний Озил объявил о завершении карьеры. В составе лондонцев полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.