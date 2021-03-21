«Манчестер Юнайтед» интересуется вингером «Вулверхэмптона»
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает The Sun.
По информации источника, 21-летний португалец является одной из главных трансферных целей «красных дьяволов» на лето. Сообщается, что сделка может обойтись в 50 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Нету провел 33 матча за «Вулверхэмптон», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14405721/man-utd-neto-transfer-solskjaer-sancho/
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