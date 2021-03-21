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«Манчестер Юнайтед» интересуется вингером «Вулверхэмптона»

09:28
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает The Sun.

По информации источника, 21-летний португалец является одной из главных трансферных целей «красных дьяволов» на лето. Сообщается, что сделка может обойтись в 50 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Нету провел 33 матча за «Вулверхэмптон», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14405721/man-utd-neto-transfer-solskjaer-sancho/

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