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Зинченко высказался о выходе «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Англии

10:48
Александр Зинченко. Фото Reuters
Александр Зинченко. Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Англии. Накануне «горожане» обыграли «Эвертон» (2:0) в 1/4 финала турнира.

«Полуфинал. Мы смогли оставить свои ворота нетронутыми. «Манчестер Сити» идет вперед», — написал футболист.

Кто станет соперником «Сити» по полуфиналу, станет известно после жеребьевки. Полуфиналистом уже стал «Саутгемптон». В 1/4 финала предстоит сыграть «Челси» с «Шеффилдом» и «Лестеру» с «Манчестер Юнайтед».

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