Зинченко высказался о выходе «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Англии
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Англии. Накануне «горожане» обыграли «Эвертон» (2:0) в 1/4 финала турнира.
«Полуфинал. Мы смогли оставить свои ворота нетронутыми. «Манчестер Сити» идет вперед», — написал футболист.
Кто станет соперником «Сити» по полуфиналу, станет известно после жеребьевки. Полуфиналистом уже стал «Саутгемптон». В 1/4 финала предстоит сыграть «Челси» с «Шеффилдом» и «Лестеру» с «Манчестер Юнайтед».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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