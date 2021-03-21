Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» предложит Шоу новый контракт

08:46
Теги:

«Манчестер Юнайтед» предложит защитнику Люку Шоу новый контракт, сообщает Mirror.

По информации источника, в клубе довольны игрой 25-летнего англичанина, футболист входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера. Сообщается, что «МЮ» предложит Шоу долгосрочный контракт с существенным повышением заработной платы.

В сезоне-2020/21 Шоу провел 35 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 6 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/luke-shaw-man-utd-contract-23765936

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...