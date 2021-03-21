«Манчестер Юнайтед» предложит Шоу новый контракт
«Манчестер Юнайтед» предложит защитнику Люку Шоу новый контракт, сообщает Mirror.
По информации источника, в клубе довольны игрой 25-летнего англичанина, футболист входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера. Сообщается, что «МЮ» предложит Шоу долгосрочный контракт с существенным повышением заработной платы.
В сезоне-2020/21 Шоу провел 35 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 6 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/luke-shaw-man-utd-contract-23765936
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