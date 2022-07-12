«МЮ» и «Барселона» согласовали трансфер де Йонга за 85 миллионов евро. Полузащитник отказывается от перехода

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» согласовали трансфер де Йонга за 85 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» согласовали трансфер полузащитника Френки де Йонга за 85 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на слова журналиста Ориоля Доменека в программе Onze на Esport3.

По информации источника, 25-летний нидерландец не хочет переходить в английский клуб, несмотря на перспективу работы с тренером Эриком тен Хагом, под руководством которого играл в «Аяксе».

Отмечаются, что клубы надеются переубедить полузащитника.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.