Жоржиньо заявил, что не собирается уходить из «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо заявил, что не собирается покидать клуб.

«Я отлично чувствую себя в «Челси». Конечно же, я хочу остаться. Сейчас я в клубе, у меня есть контракт, меня все устраивает. Я не думаю об уходе.

Слухи о том, что я ухожу из «Челси», появляются постоянно, каждый год. Мне это не нравится. Я сфокусирован на «Челси», все мои мысли только об этой команде», — сказал в интервью Football.london Жоржиньо.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В прошлом сезоне 30-летний итальянец забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Челси» действует до конца июня 2023 года.