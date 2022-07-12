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Жоржиньо заявил, что не собирается уходить из «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо заявил, что не собирается покидать клуб.

«Я отлично чувствую себя в «Челси». Конечно же, я хочу остаться. Сейчас я в клубе, у меня есть контракт, меня все устраивает. Я не думаю об уходе.
Слухи о том, что я ухожу из «Челси», появляются постоянно, каждый год. Мне это не нравится. Я сфокусирован на «Челси», все мои мысли только об этой команде», — сказал в интервью Football.london Жоржиньо.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В прошлом сезоне 30-летний итальянец забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Челси» действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/news/jorginho-stance-chelsea-future-uncertainty-24462153
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Футбол
ФК Челси
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