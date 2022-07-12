«Манчестер Сити» продлил контракт с Родри до 2027 года

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником Родри.

Новое соглашение с 26-летним испанцем действует до конца июня 2027 года.

«Переход в «Манчестер Сити» — лучшее решение в моей карьере. Мне понравилось в клубе с первой секунды. Фанаты меня отлично приняли. Я отлично поднял свой уровень, хочу сказать за это спасибо Хосепу Гвардиоле и его штабу. Они помогат мне максимально реализовать свой потенциал, я ценю их труд», — приводит официальный сайт английского клуба слова Родри.

Родри перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в июле 2019 года. В прошлом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 46 матчах за «горожан» во всех турнирах.