«Ливерпуль» продаст Неко Уильямса в «Ноттингем Форест» за 17 миллионов фунтов

«Ливерпуль» согласовал продажу защитника Неко Уильямса в «Ноттингем Форест», сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы получат за 21-летнего валлийца 17 миллионов фунтов.

Уильямс — воспитанник «Ливерпуля», вторую половину сезона он провел в «Фулхэме» на правах аренды. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за «дачников».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,2 миллиона фунтов.