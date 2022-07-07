«Ливерпуль» продаст Неко Уильямса в «Ноттингем Форест» за 17 миллионов фунтов
«Ливерпуль» согласовал продажу защитника Неко Уильямса в «Ноттингем Форест», сообщает The Athletic.
По информации источника, мерсисайдцы получат за 21-летнего валлийца 17 миллионов фунтов.
Уильямс — воспитанник «Ливерпуля», вторую половину сезона он провел в «Фулхэме» на правах аренды. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за «дачников».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,2 миллиона фунтов.
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2
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
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|0-0
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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