«Челси» хочет перехватить де Йонга у «Манчестер Юнайтед»
«Челси» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.
По информации источника, лондонский клуб хочет подписать 25-летнего нидерландца, переговоры по которому уже долгое время ведет «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что трансфер де Йонга в «МЮ» задерживается из-за долга каталонского клуба в 20 миллионов евро.
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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|0-0
|0
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17
|Лидс
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|0
|0-0
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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