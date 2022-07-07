«Челси» хочет перехватить де Йонга у «Манчестер Юнайтед»

«Челси» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, лондонский клуб хочет подписать 25-летнего нидерландца, переговоры по которому уже долгое время ведет «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что трансфер де Йонга в «МЮ» задерживается из-за долга каталонского клуба в 20 миллионов евро.