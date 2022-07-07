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«Челси» хочет перехватить де Йонга у «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, лондонский клуб хочет подписать 25-летнего нидерландца, переговоры по которому уже долгое время ведет «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что трансфер де Йонга в «МЮ» задерживается из-за долга каталонского клуба в 20 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/gerardromero/status/1545003243541041153
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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