«Манчестер Юнайтед» победил «Чарльтон» и вышел в полуфинал Кубка лиги, Рэшфорд сделал дубль

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Чарльтон» дома в четвертьфинале Кубка английской лиги — 3:0.

Форвард «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд сделал дубль, еще один гол на счету Антони.

В параллельной встрече «Ньюкасл» на своем поле победил «Лестер» — 2:0. У «сорок» забили Дэн Берн и Жоэлинтон.

Жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги пройдет после четвертьфинального матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити», который состоится в среду, 11 января (начало — в 23.00 мск).