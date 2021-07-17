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«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности по контракту с Вараном

19:03
Рафаэль Варан. Фото AFP
Рафаэль Варан. Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Реала» Рафаэля Варана. Английский клуб почти договорился с 28-летним французом по условиям личного контракта, сообщает Sky Sports.

Ранее появилась информация, что «красные дьяволы» согласовали покупку Варана за 50 миллионов евро. Сделка будет закрыта в ближайшие дни.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за «Королевский клуб», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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