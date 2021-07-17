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«Рейнджерс» и «Арсенал» сыграли вничью в товарищеском матче

18:04
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В товарищеском матче «Рейнджерс» и «Арсенал» разошлись миром (2:2). В составе английского клуба отличились Нуну Тавареш и Эдди Нкетиа.

Товарищеский матч

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Арсенал» (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Балогун, 14 (1:0). Нуну Тавареш, 23 (1:1). Иттен, 75 (2:1). Нкетиа, 83 (2:2).

Предупреждение: Мари, 12.

17 июля. Глазго. Стадион «Айброкс»

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Евгений Петров все материалы автора

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