«Рейнджерс» и «Арсенал» сыграли вничью в товарищеском матче
18:04
В товарищеском матче «Рейнджерс» и «Арсенал» разошлись миром (2:2). В составе английского клуба отличились Нуну Тавареш и Эдди Нкетиа.
Товарищеский матч
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Арсенал» (Англия) — 2:2 (1:1)
Голы: Балогун, 14 (1:0). Нуну Тавареш, 23 (1:1). Иттен, 75 (2:1). Нкетиа, 83 (2:2).
Предупреждение: Мари, 12.
17 июля. Глазго. Стадион «Айброкс»
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