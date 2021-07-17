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«Тоттенхэм» в товарищеском матче сыграл вничью с «Лейтон Ориент»

19:20
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«Лейтон Ориент» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.

В составе «шпор» отличился Дейн Скарлетт, который забил на 38-й минуте. Рюэль Сотириу на 72-й минуте сравнял результат.

Товарищеский матч

«Лейтон Ориент» (Англия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Скарлетт, 38 (0:1). Сотириу, 72 (1:1).

17 июля. Лондон. Стадион «The Breyer Group Stadium».

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Евгений Петров все материалы автора

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