«Манчестер Сити» установил условие для продажи Аке
«Манчестер Сити» будет готов расстаться с защитником Натаном Аке только в том случае, если ему будет найдена замена, сообщает Manchester Evening News.
По данным источника, 27-летний голландский футболист интересен «Челси», но сделка не состоится, пока главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не получит достойную замену.
В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
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|Тоттенхэм
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8
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9
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|0
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|0
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|0
|
11
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|0
|
12
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|0
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|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
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|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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|7.08
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Вест Хэм – Ман. Сити
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