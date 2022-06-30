«Манчестер Сити» установил условие для продажи Аке

«Манчестер Сити» будет готов расстаться с защитником Натаном Аке только в том случае, если ему будет найдена замена, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, 27-летний голландский футболист интересен «Челси», но сделка не состоится, пока главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не получит достойную замену.

В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.