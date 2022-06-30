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Сегодня, 19:00

«Манчестер Сити» установил условие для продажи Аке

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» будет готов расстаться с защитником Натаном Аке только в том случае, если ему будет найдена замена, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, 27-летний голландский футболист интересен «Челси», но сделка не состоится, пока главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не получит достойную замену.

В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-transfers-nathan-ake-24361424
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Натан Аке
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