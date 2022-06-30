Фернандеш: «Не верю, что «МЮ» готов потерять Роналду. Надеюсь встретиться с ним на предсезонке»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба. Он не верит, что манкунианцы отпустят 37-летнего португальца.

«Я говорил с Криштиану несколько недель назад, — приводит слова Фернандеша Record. — Сейчас мы оба в отпуске, никто не беспокоит друзей во время отпуска. Каждый думает о своем будущем. Я не верю, что «Манчестер Юнайтед» готов потерять Роналду. Надеюсь встретиться с ним на предсезонке».

Ранее сообщалось, что «Рома» может приобрести Роналду.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.