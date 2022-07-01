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Сегодня, 08:35

Филлипс сегодня пройдет медосмотр в «Манчестер Сити»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний англичанин сегодня, 1 июля, пройдет медицинский осмотр в манчестерском клубе.

Ранее «горожане» согласовали трансфер полузащитника за 45-50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне 26-летний Филлипс забил один гол и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «павлинов» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sports.ru/football/1110102394-kelvin-fillips-projdet-medosmotr-v-man-siti-segodnya-klub-zaplatit-45-.html
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