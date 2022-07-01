Филлипс сегодня пройдет медосмотр в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.
По информации источника, 26-летний англичанин сегодня, 1 июля, пройдет медицинский осмотр в манчестерском клубе.
Ранее «горожане» согласовали трансфер полузащитника за 45-50 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне 26-летний Филлипс забил один гол и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «павлинов» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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3
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|0
|0
|0
|0
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|Тоттенхэм
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9
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|
12
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|0
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|0
|
13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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