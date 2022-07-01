Филлипс сегодня пройдет медосмотр в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний англичанин сегодня, 1 июля, пройдет медицинский осмотр в манчестерском клубе.

Ранее «горожане» согласовали трансфер полузащитника за 45-50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне 26-летний Филлипс забил один гол и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «павлинов» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.