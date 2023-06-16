«Манчестер Сити» прогрессирует в переговорах с агентами Гвардиола

«Манчестер Сити» достиг прогресса в переговорах по трансферу защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиолы, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, проблемой может стать большая сумма компенсации, которая составляет 120 миллионов евро. Именно поэтому он может остаться в немецком клубе еще на сезон.

21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.