Агент Салаха опроверг информацию о переговорах игрока с «ПСЖ»

Рами Аббас Исса, агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, опроверг информацию о переговорах игрока с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Нет, он не встречался с Аль-Хелаифи. Это если коротко», — написал Исса в соцсетях.

Ранее сообщалось, что президент Аль-Хелайфи провел встречу с 31-летним футболистом в Марокко.

Контракт рассчитан игрока с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне АПЛ Салах провел 38 матчей за «Ливерпуль», забил 19 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.