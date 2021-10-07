Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Фоденом

«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоденом до 2027 года
14:05
Фил Фоден. Фото Instagram
Фил Фоден. Фото Instagram
Теги:

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом. Стороны уже близки к соглашению, сообщает журналист Николи Скира.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2027 года.

21-летний Фоден является выпускником академии «горожан». В этом сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Также в активе Фодена есть уже 9 матчей в составе сборной Англии, в которых он дважды отличился забитыми мячами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
«Вы не можете участвовать в соревнованиях под своим флагом». Чехи предъявляют России за политику и не дают визы
0