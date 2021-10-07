«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Фоденом
«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоденом до 2027 года
14:05
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом. Стороны уже близки к соглашению, сообщает журналист Николи Скира.
Новый контракт будет рассчитан до лета 2027 года.
21-летний Фоден является выпускником академии «горожан». В этом сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.
Также в активе Фодена есть уже 9 матчей в составе сборной Англии, в которых он дважды отличился забитыми мячами.
Читайте также
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю