«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Фоденом

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом. Стороны уже близки к соглашению, сообщает журналист Николи Скира.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2027 года.

21-летний Фоден является выпускником академии «горожан». В этом сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Также в активе Фодена есть уже 9 матчей в составе сборной Англии, в которых он дважды отличился забитыми мячами.