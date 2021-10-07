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Игрок «Кристал Пэлас» выплатил компенсацию человеку, который из-за него частично потерял слух

17:00
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Форвард «Кристал Пэлас» Одссон Эдуар выплатил 20 тысяч фунтов стерлингов Фрэнсису Гиралю — человеку, который из-за него частично потерял слух, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в 2017 году, когда Эдуар выступал за французскую «Тулузу». Тогда футболист выстрелил в случайного прохожего из пневматической винтовки. В результате Фрэнсис Гираль оглох на одно ухо.

Изначально Одссон Эдуар был приговорен к четырем месяцам тюрьмы условно. Также футболиста обязали выплатить компенсацию в размере 6 тысяч, чего он не сделал. В разбирательстве была поставлена точка только сейчас.

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Иван Шитик все материалы автора

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