Полузащитник «Брайтона» Биссума выпущен под залог после ареста

Полиция задержала футболиста английского клуба «Брайтон» Ива Биссума. Спортсмена подозревают в совершении изнасилования, утверждает The Sun.

Задержание 25-летнего футболиста произошло 6 октября в одном из ночных клубов. Согласно предварительной версии, в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась женщина, которая сообщила о преступлении.

Спустя сутки футболиста и его друга отпустили под залог до 3 ноября.

Биссума выступает за «Брайтон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в АПЛ.