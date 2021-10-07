Полузащитник «Брайтона» Биссума выпущен под залог после ареста
Полузащитника «Брайтона» под залог выпустили после ареста по подозрению в насилии
13:44
Полиция задержала футболиста английского клуба «Брайтон» Ива Биссума. Спортсмена подозревают в совершении изнасилования, утверждает The Sun.
Задержание 25-летнего футболиста произошло 6 октября в одном из ночных клубов. Согласно предварительной версии, в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась женщина, которая сообщила о преступлении.
Спустя сутки футболиста и его друга отпустили под залог до 3 ноября.
Биссума выступает за «Брайтон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в АПЛ.
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shpasic
на колени перед ним вставали?
07.10.2021