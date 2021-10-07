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Полузащитник «Брайтона» Биссума выпущен под залог после ареста

Полузащитника «Брайтона» под залог выпустили после ареста по подозрению в насилии
13:44
Ив Биссума. Фото Instagram
Ив Биссума. Фото Instagram
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Полиция задержала футболиста английского клуба «Брайтон» Ива Биссума. Спортсмена подозревают в совершении изнасилования, утверждает The Sun.

Задержание 25-летнего футболиста произошло 6 октября в одном из ночных клубов. Согласно предварительной версии, в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась женщина, которая сообщила о преступлении.

Спустя сутки футболиста и его друга отпустили под залог до 3 ноября.

Биссума выступает за «Брайтон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в АПЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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  • shpasic

    на колени перед ним вставали?

    07.10.2021