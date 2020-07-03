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«Манчестер Сити» после разгрома «Ливерпуля» сравнил своих игроков с группой The Beatles

3 июля 2020, 06:02
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«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии (4:0). Голами отметились Кевин де Брейне, Рахим Стерлинг и Фил Фоуден. После финального свистка пресс-служба клуба опубликовала в Twitter фотографии голеадоров и Эмерика Ляпорта в виде обложки альбома группы The Beatles.

«Великолепная четверка», — говорится в сообщении.

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