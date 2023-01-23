«Манчестер Сити» подписал 19-летнего аргентинского полузащитника
Полузащитник «Велес Сарсфилда» Максимо Перроне перешел в «Манчестер Сити», сообщает сайт «горожан».
С 19-летним аргентинцем заключен контракт с 5,5 лет — до 2028 года.
По данным аргентинских СМИ, сумма сделки составила 8 миллионов долларов — таковы отступные, предусмотренные контрактом.
В минувшем сезоне Перроне провел 33 матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|МЮ
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|
4
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|
5
|Тоттенхэм
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|
9
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
10
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
16
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
17
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
18
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|
19
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|
20
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|15:30
|
Ливерпуль – Челси
|0 : 0
|21.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|1 : 1
|21.01
|18:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|21.01
|18:00
|
Саутгемптон – Астон Вилла
|0 : 1
|21.01
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|2 : 0
|21.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|0 : 0
|22.01
|17:00
|
Лидс – Брентфорд
|0 : 0
|22.01
|17:00
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|3 : 0
|22.01
|19:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 2
|23.01
|23:00
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|18
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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