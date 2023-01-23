«Манчестер Сити» подписал 19-летнего аргентинского полузащитника

Полузащитник «Велес Сарсфилда» Максимо Перроне перешел в «Манчестер Сити», сообщает сайт «горожан».

С 19-летним аргентинцем заключен контракт с 5,5 лет — до 2028 года.

По данным аргентинских СМИ, сумма сделки составила 8 миллионов долларов — таковы отступные, предусмотренные контрактом.

В минувшем сезоне Перроне провел 33 матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.