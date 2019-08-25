«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль

«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.

«Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице. «Борнмут» идет 10-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

«Борнмут» — «Манчестер Сити» — 1:3 (1:2)

Голы: Агуэро, 15 (0:1). Стерлинг, 43 (0:2). К.Уилсон, 45+3 (1:2). Агуэро, 64 (1:3).

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит (Айб, 68), Аке, Дэниэлс (Х.Уилсон, 37), Кук, Мефам, Лерма, Биллинг, Кинг, Фрэйзер, К.Уилсон (Соланке, 69).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер (Жоау Канселу, 90), Ляпорт, Зинченко, Сильва, Гюндоган (Эрнандес, 58), Де Брейне, Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва (Махрез, 79).

Предупреждения: Уокер, 10. Эдерсон, 13. Лерма, 56. Отаменди, 90.

Судья: Марринер (Англия).

25 августа. Борнмут. Стадион «Дин Корт».