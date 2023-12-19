«Манчестер Юнайтед» выставил на продажу четырех игроков

«Манчестер Юнайтед» выставил на продажу полузащитника Каземиро, защитника Рафаэля Варана, вингера Джейдона Санчо и форварда Антони Марсьяля, общая стоимость которых составляет 230 миллионов фунтов (267 миллионов евро), сообщает Mail Sport.

По данным источника, директор клуба Джон Мерто в начале этого месяца был в Саудовской Аравии, где пытался продать этих игроков, чтобы собрать средства для январских трансферов. Мерто пока не договорился о переходах, но установил несколько важных связей, и планирует провести новые переговоры.

31-летний Каземиро в сезоне-2023/24 сыграл за «МЮ» 12 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт рассчитан ло лета 2026 года.

В сентябре «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении 23-летнего Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. В сезоне-2023/24 англичанин сыграл 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

На счету 30-летнего Варана в этом сезоне 14 игр и один гол. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

28-летний Марсьяль забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «МЮ». Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.