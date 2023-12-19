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«Манчестер Юнайтед» выставил на продажу четырех игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» выставил на продажу полузащитника Каземиро, защитника Рафаэля Варана, вингера Джейдона Санчо и форварда Антони Марсьяля, общая стоимость которых составляет 230 миллионов фунтов (267 миллионов евро), сообщает Mail Sport.

По данным источника, директор клуба Джон Мерто в начале этого месяца был в Саудовской Аравии, где пытался продать этих игроков, чтобы собрать средства для январских трансферов. Мерто пока не договорился о переходах, но установил несколько важных связей, и планирует провести новые переговоры.

31-летний Каземиро в сезоне-2023/24 сыграл за «МЮ» 12 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт рассчитан ло лета 2026 года.

В сентябре «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении 23-летнего Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. В сезоне-2023/24 англичанин сыграл 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

На счету 30-летнего Варана в этом сезоне 14 игр и один гол. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

28-летний Марсьяль забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «МЮ». Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Mail Sport
Антони Марсьяль
Джейдон Санчо
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Рафаэль Варан
ФК Манчестер Юнайтед
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3
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4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
9
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 Челси 17 6 4 7 28-26 22
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 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
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 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
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 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
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17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
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