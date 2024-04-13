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Сегодня, 18:59

«Манчестер Сити» разгромил «Лутон»

Руслан Минаев
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Игроки «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома обыграл «Лутон» в матче 33-го тура АПЛ — 5:1.

У хозяев голы забивали Матео Ковачич, Жереми Доку, Йошко Гвардиол и Эрлин Холанн, автогол на счету Дайки Хасиока. У гостей в концовке матча отличился Росс Баркли.

«Манчестер Сити» выиграл третий матч в АПЛ подряд. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 73 очка и возглавила таблицу АПЛ. У «Арсенала» (71) и «Ливерпуля» (71) остается один матч в запасе.

«Лутон» с 25 очками — на 18-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
13 апр, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:1
Лутон Таун

«Брентфорд» дома был сильнее «Шеффилд Юнайтед» — 2:0. «Брайтон» в гостях сыграл вничью с «Бернли» — 1:1. «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» поделили очки — 2:2.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
13 апр, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:0
Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
13 апр, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:1
Брайтон
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
13 апр, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Вулверхэмптон
Лутон Таун
ФК Бернли
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Шеффилд Юнайтед
2
0
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«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» благодаря дублю Исака
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
3
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
4
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
8
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Брентфорд 33 8 8 17 47-58 32
15
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
16
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 33 6 7 20 46-70 25
19
 Бернли 33 4 8 21 33-68 20
20
 Шеффилд Юн. 32 3 7 22 30-84 16
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 4 : 0
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 2 : 0
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 1
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 5 : 1
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 2 : 2
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 - : -
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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