Гвардиола — о борьбе за чемпионство: «Если не получится обогнать соперников — поздравим их»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Лутоном» в матче 33-го тура АПЛ (5:1).

«Мы упустили много моментов. Было непросто, но в таких матчах надо заранее снимать все вопросы. Бывает, что у тебя все больше и больше моментов, но ты не побеждаешь. Мы были терпеливы и мало что позволяли сопернику. Мы первые на несколько часов. Завтра сыграют другие команды. Все, что мы можем, — это выигрывать свои матчи. Если не получится обогнать соперников — поздравим их», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» выиграл третий матч в АПЛ подряд. Команда Гвардиолы набрала 73 очка и возглавила таблицу чемпионата Англии. У «Арсенала» и «Ливерпуля», в активе которых по 71 очку, остается один матч в запасе.