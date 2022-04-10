«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 32-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет сегодня, 10 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (начало — в 18.30 мск).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу, Родриго, Де Брейне, Бернарду, Жезус, Фоден, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Аке, Грилиш, Гюндоган, Лавиа, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Махрез.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тьяго Алкантара, Мане, Салах, Жота.

Запасные: Келлехер, Гомес, Конате, Цимикас, Джонс, Кейта, Милнер, Фирмино, Диас.