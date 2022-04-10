Роналду может летом покинуть «Манчестер Юнайтед». В руководстве клуба недовольны португальцем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду летом может покинуть клуб, утверждает Daily Mail.

Некоторые руководители клуба считают, что от 37-летнего португальца стоит избавиться летом, однако окончательное решение примут совладелец «Юнайтед» Джоэл Глейзер и совет директоров.

В этом сезоне нападающий провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил 12 голов и отдал 3 передачи.

После поражения в матче с «Эвертоном» (0:1) Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позже португалец извинился за свое поведение и пригласил фаната на матч. Полиция Мерсисайда расследует данный эпизод.