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Сегодня, 16:30

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии 16 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в 17-м туре чемпионата Англии в субботу, 16 декабря. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 16 туров АПЛ команда Хосепа Гвардиолы набрала 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. Орлы с 16 баллами располагаются на 15-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Кристал Пэлас

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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«Челси» — «Шеффилд»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 16 10 3 3 38-18 33
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 16 8 2 6 33-21 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Фулхэм 16 6 3 7 26-26 21
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Челси 16 5 4 7 26-26 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 - : -
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 - : -
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 13 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
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