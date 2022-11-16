«Манчестер Сити» готов предложить контракт Кроосу

«Манчестер Сити» готов предложить крупный контракт полузащитнику «Реала» Тони Кроосу, утверждает Sport.es.

Действующее соглашение хавбека с мадридским клубом рассчитано до лета 2023 года. «Горожане» готовы платить 32-летнему немцу 14 миллионов евро в год.

Также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны французского «ПСЖ».

Правда, сам футболист заявлял, что намерен завершить карьеру в испанской команде.

В текущем сезоне Кроос сыграл за «Реал» в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.