Нападающий «Брентфорда» обвиняется в 232 случаях нарушения регламента о ставках

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони подозревается в нарушении правила, запрещающего совершать ставки на футбольные матчи, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

В сообщении подчеркивается, что в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года он нарушил данное правило 232 раза.

До 24 ноября футболист должен ответить на предъявленные обвинения.

В нынешнем сезоне 26-летний Тони является лучшим бомбардиров «Брентфорда», забив 10 голов в 14 матчах АПЛ.