Махрез перейдет в «Аль-Ахли» к концу недели

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Махрез близок к переходу в «Аль-Ахли».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже обмениваются документами по трансферу 32-летнего алжирца и хотят закрыть сделку к концу недели. Махрез пройдет медосмотр для саудовского клуба в течение суток.

Ранее информировалось, что «Аль-Ахли» готов предложить вингеру 46 миллионов евро в год.

Алжирский футболист в сезоне-2022/23 провел за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.