Жота оценил переход Макаллистера в «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением о новичке команды Алексисе Макаллистере.
«Мне очень нравятся такие футболисты, как Алексис. Ему удается находить возможности для голевых передач. От меня требуется лишь забежать и получить от него ассист. Уверен, мы будем отлично взаимодействовать по ходу следующего сезона», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.
«Ливерпуль» объявил о подписании 24-летнего игрока сборной Аргентины 8 июня.
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|0
|0
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|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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