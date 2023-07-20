Жота оценил переход Макаллистера в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением о новичке команды Алексисе Макаллистере.

«Мне очень нравятся такие футболисты, как Алексис. Ему удается находить возможности для голевых передач. От меня требуется лишь забежать и получить от него ассист. Уверен, мы будем отлично взаимодействовать по ходу следующего сезона», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» объявил о подписании 24-летнего игрока сборной Аргентины 8 июня.