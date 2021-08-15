Магуайр: «Варан принесет в «МЮ» менталитет ппобедителя»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о переходе в команду Рафаэля Варана из мадридского «Реала».
«Все видели, что он выиграл за всю свою карьеру. Он играл в лучших команда: сборная Франции, «Реал». Он выиграл абсолютно все. Думаю, в «МЮ» он принесет менталитет победителя. В то же время у него выдающиеся футбольные способности. Он однозначно укрепит нашу защиту», — цитирует Магуайра The Guardian.
Контракт 28-летнего француза с «МЮ» рассчитан до июня 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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