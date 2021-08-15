Главный тренер «Тоттенхэма» объяснил отсутствие Кейна в заявке на матч против «Манчестер Сити»
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну объяснил отсутствие нападающего Гарри Кейна в заявке на матч 1-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
«Он продолжает набирать форму. Гарри еще нужно работать.
Находится ли он на стадионе? Утром он здесь тренировался. Не знаю, что он делает сейчас», — приводит слова тренера в Twitter журналист Фабрицио Романо.
12 августа появилась информация о том, что «Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за Кейна.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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