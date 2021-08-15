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Главный тренер «Тоттенхэма» объяснил отсутствие Кейна в заявке на матч против «Манчестер Сити»

18:15
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну объяснил отсутствие нападающего Гарри Кейна в заявке на матч 1-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Он продолжает набирать форму. Гарри еще нужно работать.

Находится ли он на стадионе? Утром он здесь тренировался. Не знаю, что он делает сейчас», — приводит слова тренера в Twitter журналист Фабрицио Романо.

12 августа появилась информация о том, что «Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за Кейна.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Зенит 0
2-й тайм

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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