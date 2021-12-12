Магуайр признался, что матч «МЮ» с «Норвичем» был непростым
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о победном матче над «Норвичем» (1:0) в 16-м туре АПЛ.
«Сложная была игра. Мы играли не очень хорошо. Нужно было держать оборону. Когда играешь каждую неделю, некоторые матчи будут не на высоком уровне. Чтобы добиться хороших результатов, нужно лучше выступать», — цитирует Магуайра Sky Sports.
Единственный мяч забил Криштиану Роналду. На 75-й минуте он реализовал пенальти.
«МЮ» набрал 27 очков и занимает пятое место. У «Норвича» 10 очков и последняя, 20-я позиция.
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