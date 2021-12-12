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Магуайр признался, что матч «МЮ» с «Норвичем» был непростым

08:40
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о победном матче над «Норвичем» (1:0) в 16-м туре АПЛ.

«Сложная была игра. Мы играли не очень хорошо. Нужно было держать оборону. Когда играешь каждую неделю, некоторые матчи будут не на высоком уровне. Чтобы добиться хороших результатов, нужно лучше выступать», — цитирует Магуайра Sky Sports.

Единственный мяч забил Криштиану Роналду. На 75-й минуте он реализовал пенальти.

«МЮ» набрал 27 очков и занимает пятое место. У «Норвича» 10 очков и последняя, 20-я позиция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

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