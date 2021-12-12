Роналду догнал Сульшера по голам в АПЛ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал автором единственного гола в матче 16-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0).
Португалец забил свой 91-й мяч в премьер-лиге и догнал по этому показателю Уле Гуннара Сульшера.
Cristiano Ronaldo has now scored the same amount of Premier League goals as Ole Gunnar Solskjaer (91).— Squawka Football (@Squawka) December 11, 2021
And he's just one behind him in the assist charts too. ? pic.twitter.com/6WZEXG2nXm
Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год. Норвежец работал главным тренером «красных дьяволов» с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года, после него команду принял Ральф Рангник.
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