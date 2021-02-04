Ляпорт прокомментировал слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды следующим летом.

«В данный момент я в клубе и играю, посмотрим, что будет в дальнейшем. Я счастлив в «Манчестер Сити» и всегда думал, что проведу здесь много лет. Надеюсь, что так и случится. Увидим, что будет в межсезонье, но сейчас я доволен своим положением», — цитирует Goal Ляпорта.

В сезоне-2020/21 Ляпорт провел 12 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего француза в 60 миллионов евро.