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Ляпорт прокомментировал слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити»

15:59
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды следующим летом.

«В данный момент я в клубе и играю, посмотрим, что будет в дальнейшем. Я счастлив в «Манчестер Сити» и всегда думал, что проведу здесь много лет. Надеюсь, что так и случится. Увидим, что будет в межсезонье, но сейчас я доволен своим положением», — цитирует Goal Ляпорта.

В сезоне-2020/21 Ляпорт провел 12 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего француза в 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/laporte-summer-transfer-lack-of-game-time-man-city/ymbse3ze5c591u7rcbfr27ulh

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