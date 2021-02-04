Ван Дейк показал, как проходит его восстановление после разрыва связок

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в Twitter показал ряд упражнений, которые ему необходимо выполнять для восстановления после травмы.

2 февраля главный тренер английского клуба Юрген Клопп заявил, что футболист вряд ли выйдет на поле в этом сезоне.

В конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2). В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету 1 гол.