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Ван Дейк показал, как проходит его восстановление после разрыва связок

15:14
Виргил ван Дейк. Фото Twitter
Виргил ван Дейк. Фото Twitter
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в Twitter показал ряд упражнений, которые ему необходимо выполнять для восстановления после травмы.

2 февраля главный тренер английского клуба Юрген Клопп заявил, что футболист вряд ли выйдет на поле в этом сезоне.

В конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2). В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету 1 гол.

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