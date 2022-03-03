«Челси» вырвал победу у «Лутон Тауна» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

3 марта «Челси» на выезде одержал победу над «Лутон Тауном» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Кенилворт Роуд».

Команда Томаса Тухеля уступала соперникам по ходу игры со счетом 1:2. В составе «Челси» голы забили Сауль, Тимо Вернер и Ромелу Лукаку.

За «Лутон Таун» отличились Рис Берк и Гарри Корник.

Благодаря этой победе «Челси» вышел в 1/4 финала Кубка.