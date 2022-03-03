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Сегодня, 00:12

«Челси» вырвал победу у «Лутон Тауна» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сауль.
Фото Reuters

3 марта «Челси» на выезде одержал победу над «Лутон Тауном» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Кенилворт Роуд».

Команда Томаса Тухеля уступала соперникам по ходу игры со счетом 1:2. В составе «Челси» голы забили Сауль, Тимо Вернер и Ромелу Лукаку.

За «Лутон Таун» отличились Рис Берк и Гарри Корник.

Благодаря этой победе «Челси» вышел в 1/4 финала Кубка.

Англия. Кубок. 1/8 финала
02 мар, 22:15. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
2:3
Челси
Голы
Берк, 2 (1:0), Сауль, 27 (1:1), Корник, 40 (2:1), Вернер, 68 (2:2), Лукаку, 78 (2:3)
Челси
Аррисабалага Рюдигер Сарр Жоржиньо (Джеймс, 76) Лофтус-Чик Сауль Маунт Кенеди (Пулишич, 61) Лукаку Вернер Хадсон-Одои (Вейл, 62)
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 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
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 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
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 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
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 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
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18
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 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
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31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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